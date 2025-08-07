Genç Muhtar Seda Gündoğan, Asfalt Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika
Genç Muhtar Seda Gündoğan, Asfalt Çalışmalarına Katıldı

07.08.2025 09:34  Güncelleme: 09:41
Elazığ'ın Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, sıcak havalara rağmen belediye ekipleriyle birlikte asfalt çalışmalarında yer aldı. Mahalle halkının sorunlarına aktif olarak müdahale eden Gündoğan, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Elazığ'ın Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, belediye ekipleriyle birlikte asfalt çalışmalarına katılarak greyder kullandı. Gündoğan, "Havalar 40 derecenin üzerinde olsa da ekip arkadaşlarımızla sahadayız, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İki dönem önce yapılan seçimlerde Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından biri olarak seçilen Seda Gündoğan, mahalle halkının sorunlarına doğrudan müdahale etmeyi sürdürüyor. Elazığ Belediyesi tarafından mahallede yürütülen asfalt bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sahaya inen Gündoğan, çalışmaları yerinde takip etti. Bir süreliğine iş makinesinin direksiyonuna da geçen Gündoğan, ekiplere destek verdi.

"Yeri geldiğinde alanda, yeri geldiğinde greyderin üzerindeyiz"

Çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Muhtar Gündoğan, "Bugün Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte mahallemizde asfalt bakım ve onarım işleri yapıyoruz. Aslında 3 gündür çalışmamız devam ediyor. Malum havalar çok sıcak ve Elazığ'da da havalar 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bizler ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. Onlarla birlikte çalışmalara katılıyoruz. Yeri geldiğinde alanda, yeri geldiğinde greyderin üzerindeyiz. Bu anlamda emeği geçen öncelikle işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekibine ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

