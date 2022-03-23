Genç'te yaşlılar ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

23.03.2022 16:18
Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 18-24 Mart 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında kentte ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 18-24 Mart 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında kentte ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Genç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmayarak ziyaret edildi. Kurumların personelleri gerçekleştirdikleri ziyarette, yaşlılara çeşitli hediyeler de takdim etti.

Ziyaretler kapsamında konuşan İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olması nedeniyle biz de ilçemizde yaşayan büyüklerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Onların dualarını alabilmek ve gönüllerine girebilmek adına kendileriyle sohbet ettik" dedi. - BİNGÖL

Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

YORUMLAR
500
Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu

Hisarcık, Bingöl, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç'te yaşlılar ziyaret edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Genç'te yaşlılar ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement