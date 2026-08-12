Gencelli'de Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gencelli'de Orman Yangını

Gencelli\'de Orman Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Kuyucak'ta çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Müdahale sürüyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangının çıktığı bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken, alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı ile personel sevk edildi.

Yangın bölgesinde 11 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale gerçekleştiriyor, karadan ise 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınması için toplam 220 personel çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Doğal Afet, Kuyucak, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gencelli'de Orman Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 21:54:43. #7.13#
SON DAKİKA: Gencelli'de Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.