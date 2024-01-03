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Gençler Hayallerindeki Meslek İçin Ter Döküyor

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma olmak isteyen gençler, yoğun tempolu antrenmanlarla çalışarak hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Polis Meslek Yüksekokulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Mili Savunma Üniversitesine girmek için spor sınavına hazırlanan gençler, haftanın 3 günü yoğun antrenmanlar yapıyor. Antrenör Osman Şişman, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Gençler Hayallerindeki Meslek İçin Ter Döküyor
03.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:31
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Gençler hayallerindeki meslek için ter döküyor

Polis ve jandarma olmak isteyen gençler yoğun tempolu antrenmanlar ile çalışıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ve jandarma olmak isteyen onlarca genç antrenmanlarda ter dökerken, gençlerin en büyük hayali ise gelecekte sevdikleri meslekleri yaparak ülke ve millete daha fazla faydalı olabilmek.

Kentte çok sayıda genç Polis Meslek Yüksekokulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Mili Savunma Üniversitesine girmek için yoğun çaba gösteriyor. Okullara girişlerde en önemli kriterlerin başında gelen spor sınavı için canla başla çalışan gençler gelecekte sevdikleri meslekleri yapmak için haftanın 3 günü yoğun tempolu antrenmanlar yapıyorlar.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonunda gençleri ideallerinde mesleklere hazırlayan Antrenör Osman Şişman, öncelikli amaçlarının gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Şişman, "Antrenmanlarımız her gün belli saatlerde yapılıyor. Asker ve polis olmak isteyen gençlerimiz burada spor eğitimi alıyor. 20-30 kişilik gruplar halinde gençler mesleklerini yapmak için hazırlanıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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