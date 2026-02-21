Gençler milli tarihi bilinç için Çanakkale\'de

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında, gençlerin milli tarih bilincini artırmak amacıyla Çanakkale'ye anlamlı bir gezi düzenlendi.

Gençler, program çerçevesinde tarihin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanlar ziyaret edilerek, şehitlikler, anıtlar ve tarihi mekanları yerinde incelendi. Rehber eşliğinde yapılan anlatımlarla Çanakkale ruhunu yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında, ecdadın vatan uğruna gösterdiği fedakarlıklar ve kahramanlıklar bir kez daha hatırlatılırken, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşturulması hedeflendi.

Programın, gençlerin tarih bilincini güçlendirmesinin yanı sıra, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği ifade edildi. Yetkililer, bu tür kültürel ve tarihi gezilerin artarak devam edeceğini belirterek, gençlerin geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerinin amaçlandığını vurguladı. - DÜZCE