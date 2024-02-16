Başkan Büyükkılıç, Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı\'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı'na katılarak, geleceğin teminatı olan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programda, gençler sordu, Başkan Büyükkılıç 'Gençlik aşkıyla, hizmet aşkıyla' cevapladı.
Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleşen Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile çok sayıda genç katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya geldi.
Büyükkılıç, 'Sevgili gençler, hakikaten sizler bizim için çok kıymetlisiniz' diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemden bahsetti.
'Bizler sizin için varız' diyen Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik, ulaşımdan su faturası desteğine, sosyal hizmetlerden faaliyetlere kadar onlarca hizmet ve yatırımı anlattı.
Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine günün koşullarına uygun kütüphaneyi gençlere kazandıracaklarını söyleyerek, "Biz size sevdalıyız, sizleri seviyoruz, sizin için ne gerekiyorsa onu yapmaya varız" dedi.
"Başkanımız tecrübeyle, dinamizmin net bir göstergesidir"
AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ise Başkan Büyükkılıç'ın tecrübesinden bahsederek, "Başkanımız tecrübeyle, dinamizmin net bir göstergesidir. 90'lardan bu yana nokta nokta imar etmiş, bu imkanların her birinde AK Parti hükümetinin örnek şahsiyetlerinden birisidir" dedi.
AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da, "Bize güzel imkanları sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler sahada var gücümüzle mücadele ediyoruz. Sizin de bizlere söylediğiniz gibi sahada basılmayacak yer bırakmayacağız, üniversitelerde elini sıkmadık kardeşimiz kalmayacak" dedi.
Programda, gençler sordu, Başkan Büyükkılıç 'Gençlik aşkıyla, hizmet aşkıyla' soruları tek tek samimiyetle cevapladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini de dikkate alıp, anında ilgili birimlere talimatlarını vererek, "Biz sizler için varız, sizlere hizmet için varız" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı'na Katıldı - Son Dakika
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması faciasından birkaç saat önce işçiler tarafından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, maden sahasındaki toprakta çatlaklar oluştuğu ve bir makinenin kuma batarak yana doğru yattığı görüldü. Faciadan önce bazı taşeron firmalar işçilerini alandan çekerken, Anagold şirketinin yetersiz kaldığı ve çalışanların tamamını sahadan çekmediği iddia edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?