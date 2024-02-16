Başkan Büyükkılıç, Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı\'na Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı'na katılarak, geleceğin teminatı olan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programda, gençler sordu, Başkan Büyükkılıç 'Gençlik aşkıyla, hizmet aşkıyla' cevapladı.

Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleşen Gençlik Aşkıyla Kayseri Programı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile çok sayıda genç katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, 'Sevgili gençler, hakikaten sizler bizim için çok kıymetlisiniz' diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemden bahsetti.

'Bizler sizin için varız' diyen Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik, ulaşımdan su faturası desteğine, sosyal hizmetlerden faaliyetlere kadar onlarca hizmet ve yatırımı anlattı.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine günün koşullarına uygun kütüphaneyi gençlere kazandıracaklarını söyleyerek, "Biz size sevdalıyız, sizleri seviyoruz, sizin için ne gerekiyorsa onu yapmaya varız" dedi.

"Başkanımız tecrübeyle, dinamizmin net bir göstergesidir"

AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ise Başkan Büyükkılıç'ın tecrübesinden bahsederek, "Başkanımız tecrübeyle, dinamizmin net bir göstergesidir. 90'lardan bu yana nokta nokta imar etmiş, bu imkanların her birinde AK Parti hükümetinin örnek şahsiyetlerinden birisidir" dedi.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da, "Bize güzel imkanları sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler sahada var gücümüzle mücadele ediyoruz. Sizin de bizlere söylediğiniz gibi sahada basılmayacak yer bırakmayacağız, üniversitelerde elini sıkmadık kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Programda, gençler sordu, Başkan Büyükkılıç 'Gençlik aşkıyla, hizmet aşkıyla' soruları tek tek samimiyetle cevapladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini de dikkate alıp, anında ilgili birimlere talimatlarını vererek, "Biz sizler için varız, sizlere hizmet için varız" dedi. - KAYSERİ