Gençler sordu usta gazeteciler ve Başkan Dursun yanıtladı

07.01.2026 16:06  Güncelleme: 16:13
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; Gazeteci Fulya Öztürk ve Türker Akıncı ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; Gazeteci Fulya Öztürk ve Türker Akıncı ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı. "Gençler Soruyor, Başkan ve Usta Gazeteciler Yanıtlıyor" programında gençler başarılı gazetecilere mesleğe dair merak edilenleri sorarken, şehre dair merak ettiklerini ise Başkan Dursun'dan öğrendi.

Gençleri ön plana çıkaran projeleri hayata geçiren, gençlerin görüşlerine önem veren Sultangazi Belediyesi, sevilen gazetecileri gençlerle buluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile ekranların sevilen yüzleri gazeteci Fulya Öztürk ve Türker Akıncı, Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. "Gençler Soruyor, Başkan ve Usta Gazeteciler Yanıtlıyor" programında gençler sorularını yöneltti, Başkan Dursun ve usta gazeteciler samimiyetle cevap verdi.

Avrupa Spor Şehri Sultangazi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Spordaki güçlü çalışmalarımız sebebiyle Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanını aldık. Bu gerçekten büyük başarı. İlçede yürüttüğümüz hummalı çalışmanın böyle bir ünvanla taçlanması gerçekten mutluluk verici. Bu unvan Sultangazi'nin yurtdışında da tanıtılması için önemli bir adım. Ben inanıyorum ki sporcularımız daha da büyük başarılar elde edecek ve Sultangazi'den geleceğin yıldız sporcuları çıkacak" dedi.

Sinema Tarihi Müzesi

Şehrin bu yıl da önemli projelere kavuşacağını belirten Başkan Dursun; "Bizler gerçekten örnek bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sırada büyük bir projemiz daha var. Yapımına başladık bile. O da Sultanşehir Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi. Dünyanın en önemli müzelerinden biri olacak. Sinema tarihinin önemli envanterleri de burada sergilenecek. Şehrimizi hak ettiği Sultan Şehir hedefine ulaştırmak için emin adımlarla çalışıyoruz" dedi.

Gazetecilik ve medya

Gençlere istediği mesleği soran usta gazeteciler, medya dünyasının da merak edilenlerini anlattı. Gazeteciliğin zorluklarını ve iyi bir gazetecinin nasıl olması gerektiğini anlatan Fulya Öztürk, vicdanın da ön planda olması gerektiğinin altını çizdi. Fulya Öztürk; "6 Şubat'ta aylarca deprem bölgelerinde kaldık. Neler yaşadık, nelere şahit olduk. Tabi haberi göstermek, izleyiciye aktarmak çok önemli. Vicdanlı, merhametli bir insansan zaten hassasiyet gösteriyorsun. Gazetecilik, insanlığını da unutmayarak haberi en doğru şekilde karşı tarafa aktarmaktır" dedi.

Medya dünyasına dair bilinmeyenleri ise Türker Akıncı anlattı. Akıncı, gazeteci olmak isteyen gençlere tavsiyeler verdi. Dijital medyanın önemine Türker, hızlı ve etkileşimi yüksek olan dijital medyanın gençler tarafından üzerine düşülmesi gereken bir alan olduğunun da altını çizdi. Akıncı, "Hepimiz artık her şeyi dijital medyadan, sosyal medyadan takip ediyoruz. Bu aslında hızlı ve etkileşimi yüksek bir iletişim olsa da bir sürü yanlış bilginin yayılmasına da neden olabiliyor. Dolayısıyla gelecek nesillerin dijital medyanın inceliklerini iyi özümsemesi lazım" dedi. - İSTANBUL

