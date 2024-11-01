Gençler Stratonikeia\'da Sanatla Buluştu

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinden gönüllü gençler, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen seramik atölyesiyle tarihin içinde sanatı deneyimledi.

Kötekli Gençlik Merkezi, Yatağan Gençlik Merkezi ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden gelen gönüllü gençler, Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen seramik atölyesinde bir araya gelerek sanatla buluştular. Gençler, kazı ekibi eşliğinde antik kentin tarihi özelliklerini öğrendikten sonra güzel sanatlar kulübü kapsamında seramik yapım ve renklendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kötekli Gençlik Merkezi'nden Seray Asya Tekin, "2 yıldır genç ofiste sanat atölyelerine katılıyorum. Bu atölyeyi antik kentte gerçekleştirmek bize ilham verdi. Farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımla hem şehri tanıtmak hem de bilgi sahibi olmalarını sağlamak benim için çok değerli bir fırsat oldu. Bu imkanları sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

Gençler, hem tarihi bir mekanda sanatla buluşarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladı hem de antik dönemin izlerini taşıyan Stratonikeia'da anlamlı bir deneyim yaşadı. - MUĞLA