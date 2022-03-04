Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi

04.03.2022 10:07
Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi, önleme ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı.

Kütahya Belediyesi, önleme ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Belediye UMER Birimi personeli tarafından faaliyetin ilki Bölücek Ticaret Borsası Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Madde bağımlığının 12'li yaşlara kadar indiği günümüzde, ortaokul düzeyindeki çocuklarımıza oyun eşliğinde madde bağımlılığı eğitimi verildi. Eğitimde, en başta tütün ve tütün mamulleri gibi alışkanlıkların nasıl kazanıldığı ve devamında zararlı madde alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik zararları, akran zorbalığı ve baskısı, madde teklif eden akran ile baş etme yolları ve hayır demenin önemi konu başlıkları ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim, çocukların yoğun katılımı ve soru cevap şeklinde son buldu.

UMER birimi tarafından mart, nisan ve mayıs aylarında her ay 5 farklı okulda eğitim vererek gençlerin zararlı maddelere karşı bilgilendirme çalışmaları devam edecek. - KÜTAHYA

Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi

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Kütahya Belediyesi, oyunlar, Ticaret, Tütün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi - Son Dakika


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