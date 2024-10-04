Gençlere Otlukbeli Gölü Turu - Son Dakika
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Yerel

Gençlere Otlukbeli Gölü Turu

Panel katılımcıları, Otlukbeli Gölü'nü ziyaret ederek deneyim kazandı.

04.10.2024 17:28
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'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' paneline katılanlara Otlukbeli Gölü gezdirildi

ERZİNCAN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' projesi kapsamında Bayburt'ta panel yapıldı. Panele katılanlar daha sonra Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan doğa harikası, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölünü ziyaret etme imkanı buldular.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" adlı Avrupa Birliği Ulusal Ajansı projesi kapsamında "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt" paneli gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, kent diplomasisi kavramının başta yerel yönetimler olmak üzere kent aktörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimlerini, kentin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsadığını belirtti.

Panel sonrası katılımcılar Erzincan'ın Bayburt'a sınır ilçesi Otlukbeli'ndeki tabiat harikası Otlukbeli Gölünü ziyaret etti ve bu ziyarette gençlerin fikirlerini karar alma mekanizmasıyla paylaşması pratiğini deneyimlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlere Otlukbeli Gölü Turu - Son Dakika

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