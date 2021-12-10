Gençlere siber güvenlik eğitimi verilecek - Son Dakika

Başiskele'de gençlerin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması için Siber Vatan-Siber Güvenlik eğitimleri verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle, Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri siber güvenliği konusunda eğitilecek. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Başiskele Belediyesi arasında Siber Vatan - Siber Güvenlik İş Birliği Protokolü, Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda imza töreni ile gerçekleştirildi. Protokol törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, veliler ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Ulusal güvenlik meselesi haline dönüşecek"

Belediye Başkanı Yasin Özlü programda yaptığı konuşmada, "Dünyada teknolojik gelişmelerle beraber siber vatan diye bir kavram ortaya çıktı. Siber güvenlik, veri güvenliği, kişisel verilerimiz, ülkenin verileri artık ülkenin enerji kaynakları kadar, ülkenin diğer kaynakları kadar önemli bir kaynak haline gelmeye başladı. Aslına bakarsanız önümüzdeki yıllarda gördüğümüz siber güvenlik meselesi bir ulusal güvenlik meselesi haline dönüşecek ve en az silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli bir yapı olacak" dedi.

Konuşmaların ardından taraflar protokole imza atarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Siber güvenlik eğitimleri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) eğitimcileri tarafından Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde verilecek. Eğitimler, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü başlayacak. İlk etapta Siber Güvenlik eğitimlerine Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin 4. Kademesinde eğitim alan 30 öğrenci katılacak. 80 saat sürecek eğitimler sonunda öğrencilere sertifika verilecek. - KOCAELİ