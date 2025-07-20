Gençlerin Evliliği Kolaylaştırılmalı - Son Dakika
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Gençlerin Evliliği Kolaylaştırılmalı

Gençlerin Evliliği Kolaylaştırılmalı
20.07.2025 11:02
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Diyanet Başkanı Erbaş, gençlerin evlenmelerine yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zorluk çıkarmamak üzere kolaylaştırarak, gençlerimizin evlenmelerine yardımcı olmalıyız" dedi.

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Müftülüğü ev sahipliğinde; Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman ve Konya şubeleri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği iş birliğinde organize edilen, 100 depremzede çiftin nikah törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ve çiftlerin aileleri katıldı.

Erbaş buradaki konuşmasında, "Evleniniz, çoğalınız, kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim" hadis-i şerifini hatırlatarak, "Gençlerimiz mesut, bahtiyar olarak bir ömür geçirecekleri yuva kuruyorlar bu akşam. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hak sizleri birbirinize bağışlasın inşallah" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz büyük elhamdülillah"

Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinde çok büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Erbaş, "Büyük sıkıntılar yaşadık ama devletimiz büyük elhamdülillah. Milletimiz dünyada örneği görülmemiş bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaraları çok hızlı bir şekilde sarmak için seferber oldu" dedi.

"Gençlerimizin evlenmelerine yardımcı olmalıyız"

Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evliliğin kolaylaştırılması, düğünlerin medeniyetimize uygun bir şekilde yapılması ile ilgili 90 bin camimizde hutbe okuttuk, yine okuturuz. Çünkü çok önemli. Zorluk çıkarmamak üzere kolaylaştırarak, gençlerimizin evlenmelerine yardımcı olmalıyız. Zamanında gençlerimizin evlenmelerine katkı sağlamalıyız."

"Gençlerin evliliği bizim en büyük derdimiz olsun"

Gençlerin evlenmesi için büyüklere önemli işler düştüğünü belirten Başkan Erbaş, "Gençlerimiz yirmili yaşlara geldiği zaman başlayalım. Onların evliliği bizim en büyük derdimiz olsun. Eğer en büyük derdimiz olmazsa yaş geçiyor, gidiyor. Sonradan evlilikler zor oluyor" şeklinde konuştu.

"Birbirinize güvenin, emin olun birbirinizden"

Gençlere de tavsiyede bulunan Erbaş, gençlerin birbirine saygıyla yaklaşması gerektiğini vurgulayarak, "Sadakat asla unutmamanız gereken bir kavram olsun. Sadakat ne demek? Güven demek. Birbirinize güvenin, emin olun birbirinizden. Birbirinize ihanet etmemek demektir aynı zamanda. Sadakat, bağlılık demektir. Bu da saygı ile olur. Birbirinize saygı gösterirseniz, sevgi ile aranızda hareket ederseniz o zaman evliliğiniz kolaylaşır, yuvanız bereketlenir. Çocuklarınız sizin aranızdaki o sevgiyi, o saygıyı görerek büyür. Gelinlerimize ve damatlarımıza tavsiyemiz, birbirinize karşı sabırlı olun. Birbirinize karşı tahammül içerisinde hareket edin. İnsanız zaman zaman bazı şeylere üzülürüz, sitem ederiz hatta öfkeleniriz. Bu bizim yaratılışımızdan kaynaklanan bir şeydir. Melek değiliz ama Allah sabrı yaratmış. Dolayısıyla ailemizin, yuvamızın mutlu bir şekilde devam edebilmesi için birbirimize sabredeceğiz. Birbirimize karşı tahammül içerisinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu bazı çiftlerin nikahını kıyarken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol üyeleri de nikahların şahitliğini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlerin Evliliği Kolaylaştırılmalı - Son Dakika

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