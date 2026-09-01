Gençlik Faaliyetleri Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de gençlik faaliyetleri için yeni dönem hedefleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürleri ile bir araya geldi. Kalın, bir sonraki sezon gerçekleştirilecek gençlik faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, gençlere yönelik çalışmaların daha verimli ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla planlanan faaliyetler değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve projeleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.