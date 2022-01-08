Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu Ağrı'da - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, bir dizi programlara katılmak üzere Ağrı'ya geldi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile birlikte Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Vali Varol ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Dr. Emre Topoğlu'ya teşekkür etti. Topoğlu ise, kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Vali Dr. Osman Varol'a teşekkür ederek Türk Bayrağı armağan etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek burada gençlik faaliyetleri ve projeleri hakkında İl Müdürü Çalgan'dan bilgi aldı.

Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, burada gençlerin isteklerini dinledi. Topoğlu daha sonra Müzik ve El sanatları atölyelerini ziyaret ederek,kursiyerler ile sohbet etti. - AĞRI