Gençlik Hizmetleri'nden Erzurum'da Gençlerle Buluşma - Son Dakika
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Gençlik Hizmetleri'nden Erzurum'da Gençlerle Buluşma

Gençlik Hizmetleri\'nden Erzurum\'da Gençlerle Buluşma

Dr. Enes Efendioğlu, Erzurum'da gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek ÜNİDES projesini tanıttı.

26.11.2024 13:49
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, ÜNİDES Projesi Kapsamında Erzurum'da gençlerle buluştu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gençlerle kahvaltı programında bir araya gelen Efendioğlu, daha sonda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Genç Ofisi ziyaret ederek Üniversiteli öğrenciler ile sohbet etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, ETÜ Kampüsü'nde yer alan Genç Ofiste öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıda öğrencilere projelerini geliştirme çağrısında bulunan Dr. Efendioğlu, ÜNİDES kapsamında topluluklara sağlanan desteklerin önemine vurgu yaptı. "Çok daha fazla çalışma yapın, biz de size daha fazla maddi imkan verelim" diyerek öğrencileri teşvik eden Dr. Efendioğlu, başvuru süreçlerine ilişkin detayları paylaştı.

Efendioğlu'na Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik Hizmetleri'nden Erzurum'da Gençlerle Buluşma - Son Dakika

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