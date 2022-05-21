Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi

21.05.2022 14:33
Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi

Sungurlu gençlik merkezi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Hacılarhanı göleti çevresinde gençlerle doğa yürüyüşü yapıldı.

Sungurlu gençlik merkezi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Hacılarhanı göleti çevresinde gençlerle doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Merkezi'nin organize ettiği, gönüllü gençlerin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliği Hacılarhanı göleti mevkiinde yapıldı. Muhteşem doğayı görme imkanı bulan gençler, güzel havanın da keyfini çıkardı.

Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı "Gençlerimize değişik bir gün yaşatma adına gençlik haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinlikte gönüllü gençlerimiz ile güzel havayı fırsat bilip doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Onları bir nebze olsun şehrin stresinden kurtardığımızı düşünüyorum. Onların sevinci bizim sevincimiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sungurlu, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika


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