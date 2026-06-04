Gençlik ve Havacılık Festivali Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik ve Havacılık Festivali Hazırlıkları

04.06.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenecek festival öncesi provada TSK'nın hava araçlarıyla 'Fil Yürüyüşü' yapıldı.

Haber: Fatih Özkılınç

(İZMİR) - Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6-7 Haziran'da İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali öncesinde gerçekleştirilen provada, yaklaşık 40 hava aracıyla "Fil Yürüyüşü" yapıldı.

Festival hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen provada, TSK envaterindeki savaş uçakları ve destek unsurları pistte art arda ilerledi.

Prova sırasında savaş uçakları ve destek unsurları eş zamanlı görev yapabilme kabiliyetleri sergilendi.

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek festivalde hava gösterileri, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösteri uçuşları yapacak.

Öğrenciler ve ailelerin katılımına açık olacak festivalde, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına ilgisinin artırılması ve Türk havacılığının ulaştığı seviyenin tanıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Havacılık, Festival, Güvenlik, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Yaşam, Yerel, İzmir, TSK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Havacılık Festivali Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:52:45. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Havacılık Festivali Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.