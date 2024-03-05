Gençlik ve Spor Bakanı: Bağımlılıkla mücadele en önemli hedeflerimizden biri - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: Bağımlılıkla mücadele en önemli hedeflerimizden biri

Gençlik ve Spor Bakanı: Bağımlılıkla mücadele en önemli hedeflerimizden biri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin bağımlılıkla mücadele etmelerini sağlamak için yapılan etkinliklere 35 milyondan fazla genç ve sporcu katıldığını belirtti. Bakan Bak, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve GSB yurtlarında düzenlenen yaklaşık 3 milyon etkinlikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının amaçlandığını söyledi. Ayrıca, Bakan Bak gençlerin serbest zamanlarını verimli kullanmaları için ailelere de büyük görev düştüğünü vurguladı.

05.03.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, etkinliklere 35 milyondan fazla genç ve sporcunun katıldığını belirterek, "Bağımlılıkla mücadele en önemli hedeflerimizden birisi. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, gençlerimizin zamanlarını daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve GSB yurtlarında yaklaşık 3 milyon etkinlik düzenlendi. Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her yıl milyonlarca gencin faydalandığı gençlik merkezlerinde önleyici-koruyucu kapsamda 35 milyon 381 bin 462 gencin katıldığını belirtti.

Bakan Bak, her bir gencin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bilindiği üzere Yeşilay Haftasındayız. Bağımlılıkla mücadele bizim de en önemli hedeflerimizden birisi. Bakanlığımızda yürütülen eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin her birini, gençlerimizin zamanlarını daha aktif, daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz. Spor kültürüyle yetişen, sporcu beslenmesini yaşam standardı haline getiren gençler, çocuklar ilerde ruhen de fiziken de daha güçlü bireyler oluyorlar. Kendine, yaşam tarzına özen gösteriyor. Bu sebeple de her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı seçiyor" diye konuştu.

"Çocuklarınızın serbest zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayın, onlara yol gösterin"

Gençlerin en çok boşta kaldıkları zamanlarda hataya düşebileceklerini, dolayısıyla da ailelere büyük iş düştüğünü belirten Bakan Bak, "Çocuklarınızın serbest zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarını sağlayın, onlara yol gösterin, yol açın. Spor sahalarına, spor kulüplerine, yüzme havuzlarına götürün. Yine önemli bir önleyici araç olarak gördüğümüz Gençlik Merkezlerimizin kapıları gençlerimize sonuna kadar açık. Gelin, kendinize bir uğraş edinin. Kendinizi tanıyın, yeteneğinizi görün. Unutmayalım ki önleyici faaliyetler iyileştirmekten daha kolay" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sokaktan Spora' projesinden de bahseden Bakan Bak, dezavantajlı gruplara değindi.

Projenin özellikle Ankara'nın Altındağ, Mamak gibi semtlerinde bulunan ve risk altındaki gençlere yönelik bir çalışma olduğunu ifade eden Bakan Bak, projedeki hedefin, ekonomik durumu iyi olmayan, spor alanında yetenekli ama keşfedilmemiş gençler olduğunu söyledi.

Bakan Bak, 10 spor branşında 3 binden fazla gence ulaşılan projede 500 gencin de sporcu lisansı aldığını kaydederek şöyle konuştu:

"Bu çocukların kimi beden eğitimi dersinde, kimi sokakta, kimi mahallesinde top oynarken tespit edildi ve yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirildi. Uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başladılar. Proje kapsamında ulaşılıp şampiyonluk alan, büyük kulüplere kazandırılan, derece kazanan gençler de oldu. Bu çocuklar hem ailelerine hem ülkemize kazandırıldı. Dezavantajlı olarak saydığımız o yerlerden artık spor kültürü oluşmuş, ayağı yere sağlam basan dipdiri bir gençlik geliyor. Amacımız bu projeyi 81 ilde yaygınlaştırmak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı: Bağımlılıkla mücadele en önemli hedeflerimizden biri - Son Dakika

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