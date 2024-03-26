Gençlik ve Spor Bakanı, Down Sendromlu Milli Sporcuları Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı, Down Sendromlu Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı, Down Sendromlu Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda toplam 92 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, organizasyonda yer alan sporcuları ve ailelerini başarılarından dolayı kutladı ve desteklerini belirtti.

26.03.2024 10:34
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda toplam 92 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nı (Trisome Oyunları) 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplam 92 madalya ile tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak nitelendirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden yaklaşık bin down sendromlu sporcunun katıldığı Trisome Oyunları'nda 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplam 92 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Özel sporcularımızın fedakar aileleri başta olmak üzere bir hafta süren organizasyonda Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli olan özel sporcularımızın her daim yanlarında ve destekçileri olduğumuzu belirtiyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı, Down Sendromlu Milli Sporcuları Tebrik Etti - Son Dakika

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