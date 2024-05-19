Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak, 166 temsilci gençle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bıraktı ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak gençlere desteklerini ifade etti.

19.05.2024 10:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere temsilci olarak seçilen toplam 166 temsilci gençle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türk gençliğine armağan ettiğiniz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimizle beraber manevi huzurunuzdayız.

Milli Mücadele'nin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale, bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor.

Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken; biz de onları, her gün gelişen, güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi ve bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz.

Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek; emanetinize sadakat ve vefa ile sahip çıkacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en büyük gücü, gençliği; gençliğin en büyük gücü ve ilham kaynağı ise köklerinden gelen inanç ve kararlılıktır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle zatıalinizi ve milletin istiklali, istikbali yolunda canla başla mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeli ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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