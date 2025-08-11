Gençlik Yaz Kulübü Safranbolu\'da Devam Ediyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençler için hazırlanan "GSB Gençlik Yaz Kulübü" programı, Safranbolu Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla devam ediyor.

Geçen yıl başlatılan ve bu yaz da sürdürülen program, 9-12 ile 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenleniyor. Katılımcılar, kulüpler aracılığıyla hem eğleniyor hem öğreniyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılıyor.

Safranbolu Gençlik Merkezi'nde keman, gitar, bağlama, piyano, resim, sportif etkinlikler, Kur'an-ı Kerim dersleri ve el işi atölyeleri gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, programla çocukların dolu dolu bir yaz geçirmelerini, yeni arkadaşlıklar edinmelerini ve farklı alanlarda yeteneklerini keşfetmelerini amaçladıklarını söyledi. Güven, "Çalışan ebeveynler çocuklarını güvenle bize emanet edebilir. Başvurularımız Gençlik Merkezimizden devam ediyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program, 30 Haziran-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 10 dönem halinde uygulanacak. Programın, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARABÜK