Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Valimaki\'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.