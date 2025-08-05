Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

2025 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan Muhabere Teğmen olarak mezun olmuş; 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamlamıştır. 1982-1991 yılları arasında, çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Kurmay Subay olarak, 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargah görevlerini icra etmeyi müteakip 2009 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesiyle; 2009-2011 yılları arasında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüttü ve 2013 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle; 2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2016 yılında Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etti. 09 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevini üstlendi; 2021 yılı Yüksek Askeri Şüra kararlarıyla Orgeneral rütbesine terfi etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu; 03 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şüra kararlarıyla Genelkurmay Başkanlığına atandı. Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu iki çocuk babasıdır. - ANKARA