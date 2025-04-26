Gercüş'te Çocuk Çapa Makinesine Kapıldı

Gercüş'te çapa makinesine kendini kaptıran çocuk ağır yaralandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet G. tarlayı sürmeye çalıştığı çapa makinesine kendini kaptırarak ağır yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Çapa makinesiyle tarlayı sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını ve sırtını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yardımına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı çocuk ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 9 yaşındaki Ahmet G. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.