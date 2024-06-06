Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Ankara'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti.

06.06.2024 11:37
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Ankara'ya giden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışarak başkan seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve TBB encümenine seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Toplam 868 delegeli Belediyeler Birliği Meclisi'nde, 448 delegeyle büyük kısmını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak başkan seçildi. Belediyeler Birliği seçimlerinde oyunu kullanan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu ve encümen üyeliğine seçilen Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ederek, "TBB Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve TBB encümenine seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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