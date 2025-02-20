Germencik Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine İkinci El Eşya Ulaştırmaya Devam Ediyor

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Germencik Belediyesi, vatandaşların kullanabilir durumda olan ikinci el ev eşyalarını adresten alarak ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri, ikinci el ev eşyalarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan ekipler, hayırsever vatandaşlardan bağışlanan beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Eşya ve ikinci el elbise bağışlamak isteyenler, GESA'yı arayarak destek verebiliyor.

Konu ile ilgili Germencik Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "İkinci el eşya yardımlarını hayırseverlerimizden alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN