Germencik Belediyesi\'nden \'1 Mayıs\' kararı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediyeye ait tüm işletmelerde tatil ilan etti.

1 Mayıs günü Germencik Belediyesi'nin tüm işletmeleri kapalı olacak. Alınan kararla işletmelerde görevli personeller o gün çalışmayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 'emek önceliği' vurgusu yaparak "Emeğin ve alın terinin değerine dikkat çekmek, çalışanlarımızın bu anlamlı günü dinlenerek ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık. Germencik Belediyesi olarak, emek ve üretimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN