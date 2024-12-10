Germencik Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Kampanyası

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Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olacak. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Belediye Başkanı Burak Zencirci ise "Kullanmıyorsan bağışla" diyerek kampanyaya katılmaya davet etti.

Germencik Belediyesi, duyarlılık örneği göstererek anlamlı bir kampanyaya imza attı. Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla başlatılan kampanya kapsamında, ilçe genelindeki vatandaşların kullanmadığı ikinci el eşyalar alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşların arasında köprü olacak olan Germencik Belediyesi, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olarak, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak.

Kampanya ile ilgili Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda "Kullanmadığınız ama kullanılabilir durumdaki eşyalar, başka hayatlarda mutluluk sebebi olabilir. Birlikte iyiliği yayalım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN