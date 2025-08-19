Germencik Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

Germencik Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin ana yol, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yapılan hizmetlerle hem daha sağlıklı bir yaşam ortamı sağlandığını hem de ilçenin görünümünün modern ve temiz bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Başkan Zencirci, "Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında ana yol, cadde ve sokaklarda düzenli temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. 'Temiz Çevre Güzel İlçe' sloganıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN