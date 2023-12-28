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Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için lokma hayrı düzenledi

Germencik Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şehitler için yapılan etkinlikte, 'Allah bir daha böyle bir acı göstermesin' dedi.

Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için lokma hayrı düzenledi
28.12.2023 - 13:44,
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Germencik Belediyesi Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.

Germencik Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı. Germencik Kent Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar ilgi gösterdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Pençe-Kilit Harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için lokma hayrı gerçekleştirdik. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumartesi günü de Ortaklar Mahallesi'nde şehitler için lokma hayrı düzenleneceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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