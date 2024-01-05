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Germencik Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Germencik Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde Başkan Fuat Öndeş, sözleşmenin tüm memur arkadaşlara hayırlı olmasını diledi. Germencik Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu'na (Birleşik Kamu-İş) bağlı Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan sözleşme, memurları kapsamaktadır. Başkan Öndeş, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini ve emekçiler için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti. Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt ise Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Germencik Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
05.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:57
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Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Fuat Öndeş, "Sözleşmemiz tüm memur arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Germencik Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu'na (Birleşik Kamu-İş) bağlı Tüm Yerel-Sen arasında memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt arasında imzalandı.

"ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm memur arkadaşlarımıza, emekçilerimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi emeğin ve emekçinin yanında olmayı sürdürecek, çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Öndeş, memur personelin yanı sıra işçi personelin de enflasyona karşı korumak için toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü, müjdeli haberi yakında duyuracaklarını söyledi.

Törende konuşan Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, "Germencik Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Her zaman çalışanlarının yanında olan Germencik Belediye Başkanımız Sayın Fuat Öndeş'e tüm memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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