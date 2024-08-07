Germencik Sanayisi Yaşatma ve Koruma Derneği\'nden Sanayi Esnafına Dondurma İkramı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik Sanayisi Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından dondurma ikramı yapılırken, sanayi esnafı da sıcak günlerde dondurmayla serinledi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki sanayi esnafına destek olmak hedefiyle çalışmalarına devam eden Germencik Sanayisi Yaşatma ve Koruma Derneği, sanayi esnafına serinleten bir sürpriz yaptı. Sıcak yaz günlerinde 45 dereceleri bulan sıcaklıklarda çalışan sanayi esnafı için dondurma ikramında bulunulurken, sanayi esnafı da sıcaklarda dondurmayla serinledi. Dondurmalarını alan çırakların etkinlikten memnun olduğu dikkat çekerken, sanayi esnafı düşünceli davranışlarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Konu ile ilgili Germencik Sanayisi Yaşatma ve Koruma Derneği'nden yapılan paylaşımda "Değerli Germencik sanayi esnafına dernek olarak sanayimizde bulunan iş yerleri, çırak ve ustalarımıza dondurma ikramında bulunduk. Bize dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun, saygı ve sevgilerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN