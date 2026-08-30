Germencik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenkler sunuldu. Törende, bağımsızlığın simgesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin gururu yaşandı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı. Başkan Zencirci, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirterek, bu anlamlı zaferin sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.