Germencik\'te düğün salonu modern görünüme kavuşuyor

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde Kapalı Düğün Salonu'nda yürütülen yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, salonun modern ve daha kullanışlı bir hale getirileceğini belirtti.

Germencik Belediyesi tarafından Üzümlü Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nda başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, AK Parti Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarını daha modern, temiz ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebileceğini ifade eden Başkan Zencirci, yapılan yatırımın Üzümlü Mahallesi ile çevre mahallelere hayırlı olmasını diledi. Yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak salonun yeniden vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - AYDIN