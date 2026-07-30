Germencik’te pazarda etiket denetimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde zabıta ekipleri, Tarihi Germencik Perşembe Pazarı'nda vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla fiyat etiketi ve tezgah denetimi gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarihi Germencik Perşembe Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri, etiket ile kasa ve tezgah fiyatlarının uygunluğu ile ilgili mevzuata uyum durumu kontrol edildi. Denetimler sırasında esnafa yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, gerekli incelemeler de yapıldı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve şeffaf bir alışveriş ortamında alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, zabıta ekiplerinin hem tüketici haklarının korunması hem de haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde kontrollerine devam edeceğini ifade etti.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından önem taşıdığına dikkat çekti.