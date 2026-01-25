Germencik\'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde sosyal destek ve yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Yedieylül Mahallesi'nde engelli, yaşlı ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların berber hizmeti evlerinde sağlandı. Ortaklar Mahallesi'nde ise giyim bankası aracılığıyla 15 vatandaşa kıyafet yardımı ulaştırılırken, iki farklı noktadan bağış alındı.

Hoş geldin bebek projesi çerçevesinde yeni doğan bebekler için hazırlanan çantalar, ailelerine yapılan ziyaretlerle teslim edildi. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da ihmal edilmezken, esnafa mama dağıtımı yapılarak can dostlarının beslenmesine destek sağlandı.

Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir hastaya havalı yatak teslim edilirken, Germencik giyim bankası üzerinden 16 vatandaşa daha kıyafet yardımı ulaştırıldı. Ayrıca dört ayrı noktadan bağış kabul edildi. Gün boyunca sokak hayvanları için mama dağıtım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik'te iyilik köprüleri kurmaya devam edeceklerini ve dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN