Germencik'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor
Germencik'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor

Germencik\'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor
25.01.2026 19:42  Güncelleme: 19:44
Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, mahallelerde engelli, yaşlı ve muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal destek ve yardım projeleri gerçekleştirdi. Berber hizmetinden giyim yardımlarına kadar geniş bir yelpazede yardımlar yapıldı.

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde sosyal destek ve yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Yedieylül Mahallesi'nde engelli, yaşlı ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların berber hizmeti evlerinde sağlandı. Ortaklar Mahallesi'nde ise giyim bankası aracılığıyla 15 vatandaşa kıyafet yardımı ulaştırılırken, iki farklı noktadan bağış alındı.

Hoş geldin bebek projesi çerçevesinde yeni doğan bebekler için hazırlanan çantalar, ailelerine yapılan ziyaretlerle teslim edildi. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da ihmal edilmezken, esnafa mama dağıtımı yapılarak can dostlarının beslenmesine destek sağlandı.

Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir hastaya havalı yatak teslim edilirken, Germencik giyim bankası üzerinden 16 vatandaşa daha kıyafet yardımı ulaştırıldı. Ayrıca dört ayrı noktadan bağış kabul edildi. Gün boyunca sokak hayvanları için mama dağıtım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik'te iyilik köprüleri kurmaya devam edeceklerini ve dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germencik'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Germencik'te sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.