Germencik\'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yöre kültüründe önemli bir yere sahip olan deve güreşleri ve devecilik geleneğini yaşatmak amacıyla yapımı tamamlanan 'Turanlar Deve Heykeli' düzenlenecek törenle açılacak.

Germencik'te uzun yıllardır sürdürülen ve bölge kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan deve güreşleri anısına yapılan Turanlar Deve Heykeli'nin açılışı, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Turanlar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Yöre kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve devecilik geleneğinin yaşatılması amacıyla hayata geçirilen heykelin, Germencik'in kültürel hafızasına katkı sağlaması hedeflenirken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tüm vatandaşları açılışa davet etti. - AYDIN