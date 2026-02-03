Germencik'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Germencik'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak

Germencik\'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak
03.02.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, deve güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla inşa edilen 'Turanlar Deve Heykeli'nin açılışı 4 Şubat 2026'da yapılacak. Heykel, bölgenin kültürel hafızasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yöre kültüründe önemli bir yere sahip olan deve güreşleri ve devecilik geleneğini yaşatmak amacıyla yapımı tamamlanan 'Turanlar Deve Heykeli' düzenlenecek törenle açılacak.

Germencik'te uzun yıllardır sürdürülen ve bölge kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan deve güreşleri anısına yapılan Turanlar Deve Heykeli'nin açılışı, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Turanlar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Yöre kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve devecilik geleneğinin yaşatılması amacıyla hayata geçirilen heykelin, Germencik'in kültürel hafızasına katkı sağlaması hedeflenirken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tüm vatandaşları açılışa davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Aydın, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri sakın bunu yapmayın Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor Araç sahipleri sakın bunu yapmayın! Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor
Sağanak yağış istinat duvarını yıktı 4 koyun telef oldu Sağanak yağış istinat duvarını yıktı! 4 koyun telef oldu
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
Transfer iptal Fred’i almaya paraları yetmedi Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Gabriel Brazao’dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:18:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Germencik'te devecilik geleneği heykelle yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.