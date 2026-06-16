Germencik\'te zabıta ekipleri marketlerde etiket ve son kullanma tarihi kontrolü yaptı

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve tavsiye edilen tüketim tarihleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca özellikle kasa çevrelerinde satışa sunulan ve soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken ürünlerin uygun saklama şartlarını da denetledi.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerde; ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihleri ile özellikle kasalarda satışa sunulan ve soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken ürünlerin uygun saklama şartlarına dair bir denetim gerçekleştirdi. Halkımızın sağlığını önde tutan denetimlerimiz belirli periyotlarda devam edecek" dedi.

Başkan Zencirci, vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN