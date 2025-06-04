Gerze Belediye Başkanı, Borç Yükü ve Hayvan Barınağı Projesini Duyurdu - Son Dakika
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Yerel

Gerze Belediye Başkanı, Borç Yükü ve Hayvan Barınağı Projesini Duyurdu

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04.06.2025 17:37  Güncelleme: 21:14
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Gerze Belediye Başkanı, Borç Yükü ve Hayvan Barınağı Projesini Duyurdu
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Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AKP'li önceki dönemden kalan 100 milyon liralık borcu açıkladı. Ayrıca, sokak hayvanları için açılan yeni barınak projesi hakkında bilgi verdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, önceki dönem AKP'li belediyeden 100 milyon liradan fazla borç kaldığını belirterek, "Maalesef 5 yıllık süre içerisinde gelen arkadaş hiç ödeme yapmamış. Kimse de bunun hesabını sormamış. Gerze, 20 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Yaz mevsimi gelince 100 binleri geçiyor. Onun için giderlerimiz çok fazla. İller Bankası paylarımız çok düşük. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Belovacıklı, yaptığı açıklamada, geçen yıl göreve geldiklerinde AKP'li belediyeden 100 milyon liranın üzerinde borç kaldığını söyledi. Belediye Başkanlığı görevini 2019'da bıraktığında personel şirketinin bir kuruş dahi vergi ve sigorta borcu bulunmadığını anlatan Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Maalesef 5 yıllık süre içerisinde gelen arkadaş hiç ödeme yapmamış. Kimse de bunun hesabını sormamış, kimse de 'Niye ödemiyorsun?' dememiş. Biz yönetimi aldıktan sonra bir baktık ki 100 milyonun üzerinde borç yükü var.

Gerze, 20 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Yaz mevsimi gelince 100 binleri geçiyor. Onun için giderlerimiz çok fazla. İller Bankası paylarımız çok düşük. Zaten İller Bankası paylarımız yüzde 60'ların üzerinde kesiliyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda yaza hazırlanmak zorundayız. Yapılaşmamız çok fazla olduğu için su, kanalizasyon, yol çalışmalarımız var. İnanın, bir dakika durmuyoruz. Sinekten yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi, inşallah ağustos sonuna kadar vergi borçlarımızı bir şekilde ödeyeceğiz. Vergi kutsal bir şey. Mutlaka ödenmesi lazım. Devletin kalkınması için vergiye ihtiyacı var. Arkadaşlarımızla bir toplantı yapıp yol haritamızı çizdik.

Bunun yanında bizim devlete verdiğimiz yerler var. Tamamen belediyenin bütçesiyle yaşılar evi yapmıştık. Yaşlılar evini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vermiş benden önceki arkadaş. Ayrıca 39 odalı, yüzme havuzlu 3 yıldızlı otelimiz vardı. Otelimizi de aylık 25 bin lira kirayla Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt olarak vermiş. Yaşlılar evinde yaşlılar kalıyor, otelde ise kız öğrencilerimiz kalıyor. Biz onların çıkmasını istemiyoruz ama binalar bizim. Bizim de devlete borçlarımız var. Diyorum ki, gelsinler heyet kursunlar ve fiyat tespiti yapsınlar. Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu binalarımızı alsın, bize de hakkımız olan parayı versin. Hatta para vermesin, borçlarımızdan mahsup etsin. Böylelikle biz de Gerze'nin kalkınması için yapacağımız yatırımları planlı, programlı şekilde yapalım."

"Barınak içerisinde 2 tane sokak açtık birine 'Hav Hav Sokak' birine 'Miyav Miyav Sokak' dedik"

Belovacıklı, 2014'te üç dönüm alan üzerinde, sadece kısırlaştırma yapılan hayvan barınağı açtıklarını anlattı. Sokak hayvanlarıyla ilgili çıkan yasayı anımsatan Belovacıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yasa gerçekten çok ağır. İnsanların hayvanlara sevgisini suistimal eden bir yasa haline geldi. Yani, hayvanı seviyorsa bile vatandaş sanki onu zorla o barınaklara bırakmak zorunda. Biz de bu şartlarda dedik ki 'Öyle bir yer yapalım ki, hayvan yaşam alanı olsun. Buralarda hayvanlarımız hoplasın, zıplasın'. 13 dönüm alanda çok güzel bir yer yaptık. Barınak içerisinde 2 tane sokak açtık. 'Hav Hav Sokak' birine 'Miyav Miyav Sokak' dedik. Halk tarafından da çok benimsendi ve çok sevildi. İnşallah 15 gün içerisinde tamamen tamamlayacağız ve halkımızın, hayvanlarımızın hizmetine açacağız. Gerçekten de Türkiye çapında ses getireceğine inandığım çok güzel bir tesis haline gelecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gerze Belediye Başkanı, Borç Yükü ve Hayvan Barınağı Projesini Duyurdu - Son Dakika

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