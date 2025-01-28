Gerze Belediyesi'nden Su Sayacı Değişimi Duyurusu - Son Dakika
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Yerel

Gerze Belediyesi'nden Su Sayacı Değişimi Duyurusu

Gerze Belediyesi, damga süresi dolmuş su sayaçlarının değiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Abonelerin, yeni sayaç alarak iki ay içinde başvuruda bulunmaları bekleniyor.

28.01.2025 16:51
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Sinop Gerze Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, damga süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği kapsamında 10 yıllık damga süresi dolan su sayaçlarının geçerliliğini yitirdiği belirtildi. Bu süreyi dolduran sayaçların kullanımına devam edilmesinin yasal olmadığı ifade edilirken, abonelerin temin ettikleri yeni su sayacı ile birlikte en geç iki ay içinde belediyeye başvurarak değişim işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu'nun 14. maddesi gereği damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin kullanımının yasak olduğunu hatırlattı. Bu süresi geçmiş sayaçları kullanmaya devam eden aboneler hakkında kanunun 15/C maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Belediye, su abonelerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sayaçlarının üretim tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Sayaç üzerinde yer alan üretim yılına bakarak 10 yıllık damga süresinin dolup dolmadığını kontrol edin. Süresi dolmuş sayaçları yetkili satıcılardan temin ederek değişim için belediyeye başvuruda bulunun. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra yetkilendirilmiş ekipler tarafından sayaç değişimi gerçekleştirilecektir."

Yetkililer, bu sürecin hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de doğru ölçüm yapan sayaçlarla sağlıklı faturalandırma yapılmasını sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Gerze Belediyesi, konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşların ilgili birimlere başvurabileceğini duyurdu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gerze Belediyesi'nden Su Sayacı Değişimi Duyurusu - Son Dakika

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