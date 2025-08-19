Gerze\'de Su Sayacı Uygulaması İle Kesintiler Son Buldu

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Hızarçayı köyünde başlatılan çalışma kapsamında 60 haneye su sayacı takıldı. Su sayacı uygulamasıyla birlikte köyde daha önce yaşanan su kesintisi problemlerinin ortadan kalktığı bildirildi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen uygulama, kaçak su kullanımını önlemek ve su tasarrufunu artırmak amacıyla hayata geçirildi. Çalışma kapsamında köylerde tespiti yapılan sayaçsız hanelere yeni sayaçlar bağlanıyor. Sinop genelinde 464 köyün 235'inde su sayacı bulunmadığı, bu köylerde de benzer çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Gerze'nin Hızarçayı köyünde tamamlanan uygulamanın ardından köyde yarım gün su verilmesi gibi sorunların ortadan kalktığı, 55 tonluk su deposunun sürekli dolu olduğu ve vatandaşların artık düzenli şekilde içme suyuna erişebildiği ifade edildi.

Yetkililer, su sayacı sayesinde adil kullanımın sağlandığını, herkesin kullandığı kadar ödeme yaptığını, aynı zamanda şebeke kaçaklarının önlenmesine de katkı sağlandığını belirtti. Su sayacı bulunmayan köylerde çalışmaların hızla devam edeceği kaydedildi.

"Şu anda 464 köyümüzün 235'inde su sayacı var"

İncelemeleri ardından açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Özarslan, "Sinop'umuzun köylerinde su kaynaklarımızda sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla da su tasarrufu konusunda bir vaziyet almak halkı bilinçlendirmek ve suyu dikkatli ve özenli kullanılması konusunda bir proje yönetiyoruz. Şu anda 464 köyümüzün 235'inde su sayacı var. Nerdeyse yarısı diyelim. Su sayacı yok. Uygulamayı hızlı bir şekilde meskenlere su sayacını ulaştırıp bu şekilde su tasarrufunu kıt kaynağımızı dikkatli bir şekilde kullanmaya başlayacağız" dedi. - SİNOP