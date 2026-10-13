Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın planlanan tüm feribot seferlerini iptal etti - Son Dakika
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Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın planlanan tüm feribot seferlerini iptal etti

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Gestaş, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın planlanan tüm tarifeli feribot seferlerini iptal etti. 14 Ekim Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre 14 Ekim Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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