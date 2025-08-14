Gezgin Çocuk Atölyesi, Söğütlü\'de Miniklere Unutulmaz Anlar Yaşattı

Ailelerin çok beğendiği, çocukların ise sabırsızlıkla beklediği Gezgin Çocuk Atölyesi, Söğütlü'de yaklaşık 400 minikle buluştu. Müzik ve dans gösterilerinden yüz boyamaya, eğlence dolu oyunlardan patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarına kadar gün boyu süren etkinlikler, miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gezgin Çocuk Atölyesi ile şehrin dört bir yanındaki miniklerle buluşuyor. Renkli atölye etkinlikleriyle çocukların hayal dünyalarını geliştiriyor, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmaya devam ediliyor. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla tatlanan günde, minikler en sevdikleri figürleri yüzlerine çizdirerek eğlencelerine renk kattı. Müzik ve dans gösterilerinin enerjisiyle coşan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyif dolu saatler geçirdi. Etkinlikte, suyun doğru kullanımı ve tasarrufun önemi üzerine bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çocuklara, küçük adımların bile doğayı korumada büyük fark oluşturabilecekleri aktarıldı.

Söğütlü'de coşkuyla tamamlanan Gezgin Çocuk Atölyesi, önümüzdeki haftalarda farklı ilçelerde miniklerle buluşmaya devam edecek. - SAKARYA