Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay - Son Dakika
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Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay

21.04.2022 08:27
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı rehberler, yeni destinasyon olan Expo alanlarının en iyi şekilde tanıtılması amacıyla Antakya ve Arsuz'da yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı rehberler, yeni destinasyon olan Expo alanlarının en iyi şekilde tanıtılması amacıyla Antakya ve Arsuz'da yetkililerden bilgi aldı.

Turizm Haftası münasebetiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın daveti üzerine bölgeyi ziyaret eden 30 turist rehberi, Expo alanlarından çok etkilendiklerini ve turistlerin de burada çok iyi vakit geçireceklerini söyledi.

Bitki müzesinden iller bahçesine, kültür sanat sokağından Medeniyetler Bahçesi'ne kadar Expo alanlarında bulunan her detayı yakından inceleyen rehberler, Hatay'da böyle bir alanın bulunmasının turizm açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, "İyi tanıtmanın yolu iyi tanımaktan geçer" diyerek Expo'ya geliş amaçlarının rehberlerin burayı tanıması olduğunu söyledi. Öztürk, "Rehber arkadaşlar burayı tanıyacaklar, gelen gruplara anlatacaklar, acentelerine söyleyecekler. Amacımız buranın daha çok turist çekmesi. Antakya önümüzdeki günlerde çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Kendi gözlerinizle görmeden var olduğuna inanamayacağınız güzellikte bir mekan ortaya çıkmış. Burayı gezdiğiniz zaman aklınızın ve gönlünüzün yarısı burada kalıyor" diye konuştu.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Mehmet Severoğlu, Expo için yapılan çalışmaların rehberler olarak çok hoşlarına gittiğini ve Hatay'a çok güzel ve ciddi bir mekan kazandırdığı için Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletmek istediğini belirtti. Severoğlu, "Yalnızca Expo sürecinde değil daha sonraki süreçlerde de sürekli turist gruplarımızla ziyaret edebileceğimiz, gezebileceğimiz, çok farklı etkinliklerin olduğu muhteşem bir yapıya dönüşmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - HATAY

Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay

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Gaziantep, turist, Turizm, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay - Son Dakika


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