GİBTÜ Rektörü: 'Dünya Çapında Bir Üniversite Olmayı Hedefliyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GİBTÜ Rektörü: 'Dünya Çapında Bir Üniversite Olmayı Hedefliyoruz'

GİBTÜ Rektörü: \'Dünya Çapında Bir Üniversite Olmayı Hedefliyoruz\'

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, üniversitenin uluslararası hedeflerini ve sosyal sorumluluk projelerini açıkladı.

24.12.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir basın ile bir araya geldi

"GİBTÜ dünya çapında bir üniversite"

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, basın mensupları ile bir araya geldi. Demir, "Üniveriste olarak, her alanda, sağlık, teknoloji, sosyal, kültürel, eğitim hizmetlerini başta bölgemiz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflemekteyiz" dedi. Demir, GİBTÜ'nün, öğrencileri, akademik ve idari kadrosu ile büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, kurum içindeki iş birliği ve ekip ruhu anlayışının elde edilen başarılarda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

GİBTÜ, 2024 yılı itibarıyla sunduğu eğitim imkanları ve bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Bünyesindeki 8 aktif fakülte ve çok sayıda yüksekokul ile geniş bir eğitim yelpazesi sunan GİBTÜ, uluslararası öğrenci sayısını artırarak 39 farklı ülkeden 675 öğrenciye eğitim veriyor. Üniversite, üç dilde eğitim sunarak küresel standartlara uyum sağlıyor.

Araştırma ve Yenilikte İlerleme GİBTÜ, 2023-2024 döneminde 52 projesi ile dikkat çekerken, toplamda 10 milyon 197 bin TL bütçe ile önemli bir başarıya imza attı. AB destekli projelerde artış gösteren üniversite, bilimsel yayın sayısını da sürekli artırıyor. 2024 yılında yayınlanan 130'dan fazla makale ile akademik katkısını sürdürüyor.

"Kalite odaklı çalışıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilerle bir araya gelerek üniversite hakkında bilgiler verdi. Rektör Demir, üniversite olarak amaçlarının nicelik olarak değil, nitelik olarak büyümek olduğunu ifade etti. Demir kalitenin öncelikleri olduğunu belirterek, "Biz büyümeyi öğrenci sayısıyla kıyaslamıyoruz. Büyümeyi kalite ile kıyaslıyoruz. Tam bir özel üniversite gibi çalışıyoruz. Bizde asla iç çekişme, çatışma yok. Birlik içerisinde hummalı bir çalışma var. Bu şekilde kalitemizi ne kadar artırırsak o kadar büyümüş sayarız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmaya çalıştığımız, kurumsallaşmanın tüm yönleriyle sağlanması" ifadelerini kullandı.

"Güçlü iş birliklerimiz var"

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda bir yönetim anlayışını benimsediklerini kaydederek sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Kurumumuz tüm paydaşlarla, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Akademik ve bilimsel başarılarımızı daha da ileriye taşımayı, topluma faydalı hizmetler sunmayı, yenilikçi projeler geliştirmeyi, öğrencilerimize yüksek standarda öğretim sağlamayı ve toplumda etkili bir şekilde yer alma hedefindeyiz. Paydaşlarımızla her alanda güçlü bir iş birliği oluşturarak, sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu anlamda üniversitemizin görünürlüğünün artırılması, üretmiş olduğumuz bilgi, hizmet ve faaliyetlerin topluma sağlıklı, şeffaf ve tarafsız duyurulması bizim için önem arz etmektedir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak her alanda, sağlık, teknoloji, sosyal, kültürel, eğitim hizmetlerini, başta bölgemiz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

İki yılda neler yapıldı

Demir, "GİBTÜ, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik üniversite, çevre dostu politikalarıyla da öne çıkıyor. 2024 yılında aldığı Sıfır Atık Belgesi ve Engelsiz Üniversite Bayrağı ödülleri, GİBTÜ'nün sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni imkanlar ve protokoller GİBTÜ'de, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, Elektromekanik Kumanda Laboratuvarı gibi modern tesisler hizmete açılırken, ulusal ve uluslararası protokollerle iş birliği ağını genişletiyor. Malezya, İspanya, Kuveyt gibi ülkelerle yapılan anlaşmalar, üniversitenin küresel vizyonunu destekliyor. Öğrenciler için yeni yaklaşımlar üniversite, yeni eğitim öğretim yılında bin 63 öğrenciye üniversite ortak seçmeli ders havuzu sunarak disiplinler arası bir öğrenme deneyimi sağlıyor. GİBTÜ, eğitim müfredatını güncelleyerek yenilikçi yaklaşımları benimsemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka önceliğimiz"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yapay zekayı çok önemsediklerinin altını çizen Rektör Demir, "Biz yapay zeka ile anılan bir üniversite olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuya odaklıyoruz. Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple güncel gelişmeler ile uyumlu dersleri de öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Gaziantep, Rektör, Kültür, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel GİBTÜ Rektörü: 'Dünya Çapında Bir Üniversite Olmayı Hedefliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: GİBTÜ Rektörü: 'Dünya Çapında Bir Üniversite Olmayı Hedefliyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.