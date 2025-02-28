Gıda Fiyatları Ramazan'da Dar Gelirliyi Zorluyor - Son Dakika
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Yerel

Gıda Fiyatları Ramazan'da Dar Gelirliyi Zorluyor

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Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Faruk Güler, gıda fiyatlarının Ramazan öncesi dar gelirliyi etkilediğini açıkladı.

28.02.2025 15:28
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(ESKİŞEHİR) - Gıda fiyatlarının vatandaşın belini büktüğünü söyleyen Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Faruk Güler, "Ramazan öncesi tırmanışa geçen gıda fiyatları, dar gelirli ve yoksul milyonlarca insanımızın belini büküyor. İnsanlarımız hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıkları bile camın gerisinden, ancak vitrinden izleyebiliyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Eskişehir İl Başkanı Faruk Güler, düzenlediği basın toplantısında ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Ramazan ayı öncesi vatandaşların ekonomik durumunun iç açıcı olmadığını ifade eden Güler, "4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 liradan bir iftar 720 lira. 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43 bin 200 lira. Asgari ücret ne kadar? 22 bin 104 lira. En düşük emekli aylığı ne kadar? 14 bin 469 lira. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden" diye konuştu.

"Sucuğun, pastırmanın televizyon reklamları dışında yüzüne bakılmıyor"

"Ülkemizde de maalesef, vatandaşlarımızın, Ramazan öncesi ekonomik durumu hiç iyi değil, hiç iç açıcı değil" diyen Güler, "Ramazan öncesi iyice tırmanışa geçen gıda fiyatları, dar gelirli ve yoksul milyonlarca insanımızın belini maalesef büktükçe büküyor. İnsanlarımız, mübarek oruç ayı öncesi hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıkları bile ne yazık ki camın gerisinden, ancak vitrinden izleyebiliyor. Ramazan pidesi, et, kıyma, kuruyemişler almış başını gidiyor. Sucuğun, pastırmanın televizyon reklamları dışında yüzüne bakılmıyor" şeklinde konuştu.

"Bakan çok, vatandaşın halini gören yok"

Bakanın çok olduğunu fakat vatandaşın halini görenin olmadığını belirten Güler, şunları söyledi:

"Ramazan fırsatçıları da bu arada işbaşında. Gıda fiyatları, fırsatçıların tekelinde, tırmandıkça tırmanıyor. Piyasayı kontrol altında tutması gereken Ticaret Bakanlığı da Ticaret Bakanı da ortalıkta görünmüyor. Tarıma destek sağlayarak, çiftçiye sahip çıkarak gıda arzını yüksek tutması; sebze ve meyve hallerini, toptancıları denetleyerek gıda fiyatlarını kontrol altına alması gereken Tarım Bakanı'nı gören var mı? Maalesef Tarım Bakanı da Bakanlığı da yok. Bakan çok, vatandaşın halini gören yok. Bu şartlar altında Diyanet İşleri Başkanlığımız, çok ince hesaplar yaparak fitre rakamını açıklıyor: Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez. Türkiye'nin anlata anlata bitiremedikleri ekonomik ve sosyal gelişmesinden, kalkınmasından, refahından, fakir fukaranın payına düşen, 300 gram kıyma parası."

"Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden?"

İftar ve sahur hesabı yapan Güler, "Şimdi gelin, kişi başı 180 lirayla, 4 kişilik bir ailenin, 30 günlük gıda harcamasının, mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur hesabıyla kaç lira tuttuğuna bakalım. 4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 liradan bir iftar 720 lira. 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahurunun toplamı bin 440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43 bin 200 lira. Asgari ücret ne kadar; 22 bin 104 lira. En düşük emekli aylığı ne kadar; 14 bin 469 lira. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden? İnsanlarımız Ramazan'ı nasıl geçirecek" diye konuştu.

"Kırsaldaki köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda"

Kırsaldaki vatandaşın öğütülmemiş buğdaya muhtaç olduğunu söyleyen Faruk Güler, "Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz. Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda pide uygulaması da başlar. Bu arada, Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 gülek buğday diyorlar, yani 225 kilo. Cumhur İttifakı da bu çağrısıyla artık itiraf ediyor ki; kırsaldaki vatandaşımız, köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda. Bu ekonomik darboğazdan, geçim darlığından çıkışın yolu, alınacak erken seçim kararıyla, hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getirmek, milli görüş ve adil düzen reçeteleriyle, yolsuzluğu da yoksulluğu da bitirmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yeniden Refah Partisi, Faruk Güler, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gıda Fiyatları Ramazan'da Dar Gelirliyi Zorluyor - Son Dakika

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