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Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliğiyle Atapark'ta karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliğiyle Atapark'ta karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi

Giresun Belediyesi ve özel bir restoranın işbirliğiyle Atapark'ta düzenlenen etkinlikte, yaklaşık bin 500 kişiye karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasının gerçekçi olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliğiyle Atapark\'ta karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi
19.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:10
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Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliği ile Atapark'ta vatandaşlara karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi.

Doğu Karadeniz yöresinde "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbasının, gastronomi platformlarından TasteAtlas tarafından 2023 yılında dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilmesine tepkiler sürüyor.

Giresun Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, mısır ekmeği ile birlikte yaklaşık bin 500 kişiye ikram edilen karalahana çorbası bir saat içerisinde tükendi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasıyla ilgili değerlendirmeye katılmadığını kaydederek "Bu değerlendirme kimin damak tadına göre, kime göre? Yemeğin en iyi ya da en kötü olduğunu belirlemek çok gerçekçi olmamış. Çünkü pancar çorbası deyince şehrimiz Giresun'un, bölgemizde Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Samsun, Karadeniz ağırlıklı ama bütün Anadolu'da pancar çorbasının ayrı bir yeri, ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği var. İnsanımızda gördüğünüz gibi işte burada pancar çorbası deyince kuyruğa girebiliyorlar. Onun için yapılan değerlenmenin aslında gerçekçi olmadığını, doğru bir tespit olmadığını da burada hep birlikte göstermiş olduk" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliğiyle Atapark'ta karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi - Son Dakika
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