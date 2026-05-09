Giresun'da Çevre Müdürü İstifaya Çağrıldı

09.05.2026 19:57
Giresun'da çevre dernekleri, maden atık suyunun denetim eksikliği nedeniyle çevre müdürünü istifaya çağırdı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun İl Genel Meclisi'nde oluşturulan Çevre Komisyonu toplantısına katılan çevre dernekleri temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt'u istifaya çağırdı. Dernek temsilcileri, Alagöz Maden Şirketi'ne ait maden sahasından çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edilmesinde İl Müdürlüğü'nün denetim görevini yerine getirmediğini öne sürdü.

Giresun İl Genel Meclisi'nde oluşturulan Çevre Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, kentte son dönemde yoğun tartışmalara neden olan madencilik faaliyetleri ve Çatalağaç köyünde  yaşanan son çevre tahribatı gündeme geldi. Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt'un da katıldığı toplantıya, maden faaliyetlerinden etkilenen bölgelerde yaşayan yurttaşlar ile çevre örgütü temsilcileri davet edildi.

Toplantıya katılan Çatalağaç Köyü Derneği Temsilcisi Soner Aydın ile Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakiboğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tutumunu eleştirerek İl Müdürü Murat Cavunt'u istifaya çağırdı.

Soner Aydın, şunları ifade etti:

"Vatandaşların yaptığı şikayetler üzerine değil, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra yaptırım uygulanması nedeniyle İl Müdürlüğü'nün tutumunu şüpheli buluyoruz. Denetim görevini vatandaş yapmak zorunda bırakılıyor. Bu nedenle bugün kendisini görevini eksik yaptığı gerekçesiyle istifaya davet ettik. Buradan bir kez daha Sayın Murat Cavunt'u istifaya çağırıyoruz."

Tirebolu Çevre Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakiboğlu ise ÇED süreçlerine ilişkin kamuoyunda ciddi güvensizlik oluştuğunu savunarak şöyle konuştu:

"Giresun'da son dönemde yürütülen madencilik faaliyetlerine yönelik olarak, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ÇED süreçlerinde halkta yeterli güven oluşturamadığı hem kamuoyunda hem sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Çevreyi korumakla yükümlü bir kurumun toplumun güvenini zedeleyecek tartışmaların odağında olması kabul edilemez. Tüm bunlara rağmen önleyici denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen ve hala Alagöz Maden şirketine ÇED olumlu kararları vermeye devam eden İl Müdürlüğü'nün, bugün İl Genel Meclisi'nde halkın kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik herhangi bir girişimi olmadı. Günlerdir, haftalardır, aylardır aynı soruları soruyoruz, aynı cevapları alıyoruz. Ancak bu cevaplar kamuoyundaki güvensizliği ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nü kamuoyunda oluşan bu güvensizliğin sorumluluğunu almaya ve süreci şeffaf biçimde açıklamaya davet ediyoruz. Kendisine bugün İl Genel Meclisi'nde yüzüne söylediğimiz gibi buradan da istifa çağrımızı yineliyoruz."

Ne olmuştu?

Alagöz Maden Şirketi'nin neden olduğu son çevre kirliliğiyle ilgili Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, şirkete ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlenmiş, Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatılmıştı. Ayrıca işletmeye, ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesilmişti.

Kaynak: ANKA

