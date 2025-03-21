Giresun'da İmamoğlu'na Destek Amaçlı Protesto Düzenlendi

(GİRESUN)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ikinci gününde Atatürk Meydanı'nda toplanan Giresunlular, sağanak yağmur altında gözaltıları protesto etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepki gösteren Giresunlular, eylemlerini bugün de sürdürdü. Yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nı dolduran binlerce yurttaş, sloganlar eşliğinde gözaltıları protesto etti.

Düzenlenen protestoya CHP Giresun İl Örgütünün yanı sıra Giresun, Bulancak, Espiye, Görele, Çanakçı, Soğukpınar belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendikalar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa", "İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları attılar.