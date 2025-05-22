Giresun'da İşsizlik Krizi: 56 Kadroya 23 Bin Başvuru - Son Dakika
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Giresun'da İşsizlik Krizi: 56 Kadroya 23 Bin Başvuru

22.05.2025 15:58
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CHP Giresun İl Başkanı, işsizlikteki derin buhranı vurgulayarak, umutsuzluğu eleştirdi.

(GİRESUN) – CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, kentte Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 56 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 23 binden fazla başvuru yapılmasını değerlendirirken, "işsizliğin artık derin bir toplumsal buhran halini aldığını" söyledi.

Şenyürek, yaptığı açıklamada, milyonlarca yurttaşın her sabah iş umuduyla uyandığını ancak her akşam hayal kırıklığıyla başını yastığa koyduğunu ifade etti.

"İşsizlik sadece bir ekonomik veri değil, her haneye, her gence, her işsiz babaya sirayet eden derin bir buhran halini almıştır. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere bir işe alım ilanına çıkıldı ve yalnızca 56 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 23 binden fazla başvuru yapıldı. Bu tablo bize gerçeği açıkça göstermiştir" diyen Şenyürek, Türkiye'nin birçok yerinde benzer tabloların yaşandığını belirtti.

Şenyürek, "Onlarca kişilik kamu kadrosuna yüz binlerce başvuru yapılmakta, gençler mülakatlarda elenmekte, yurttaşlarımız adil bir iş imkanına bile ulaşamamaktadır. AK Parti iktidarı her fırsatta yatırımlardan, büyümeden, istihdamdan söz etse de aslında gerçekler ortadadır. TÜİK'in makyajlı verilerine rağmen geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20'lerin üzerindedir. Genç işsizlik ise artık kaybolan kuşak meselesi haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin gelecek kaygısının derinleştiğini belirten Şenyürek, "Üniversite mezunu gençler iş bulamamakta, umudunu yurt dışına bağlamakta, işsizliğin getirdiği çaresizlik, borçluluk ve geleceksizlik gençlerimizin psikolojisini bozmaktadır. ve ne acı ki, bu buhrandan çıkamayan bazı gençlerimiz yaşamına son vermektedir" dedi.

"Bu yalnızca işsizlik değil; umutsuzluk, tükenmişlik ve yoksulluğun da bir fotoğrafıdır"

Giresun'daki tabloyu "işsizliğin en acı örneklerinden biri" olarak tanımlayan Şenyürek, "56 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için 23 bin başvuru yapılması demek, her bir kadroya yaklaşık 410 kişinin düşmesi demektir. Bu yalnızca işsizlik değil; umutsuzluk, tükenmişlik ve yoksulluğun da bir fotoğrafıdır" diye konuştu.

Yaşananların yıllardır sürdürülen ekonomi politikalarının sonucu olduğunu söyleyen Şenyürek, "Bu tablo, iktidarın yıllardır sürdürdüğü rant odaklı ekonomi yönetiminin ve istihdam yaratmayan kalkınma modelinin doğrudan sonucudur" dedi.

CHP olarak sosyal adalet ve üretim temelli bir ekonomi hedeflediklerini vurgulayan Şenyürek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler alın teriyle, emeğiyle geçinmek isteyen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz. Üretimi, istihdamı, gençliği ve sosyal adaleti merkeze alan yeni bir ekonomik düzeni kurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkenin işsiz bırakılan gençlerine, umutsuzluğa itilen ailelerine, emeği değersizleştirilen yurttaşlarına söz veriyoruz: Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Giresun, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da İşsizlik Krizi: 56 Kadroya 23 Bin Başvuru - Son Dakika

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